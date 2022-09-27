Москва, 27 сентября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. По итогам торгов 26 сентября нефть марки Brent подешевела на 3,35%, до $83,71. У нефтяного рынка есть факторы, которые опускают цены и те, которые стимулируют их к росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Кирилл Аристов Добыча нефти

К негативным факторам относятся: укрепление доллара; опасения рецессии в мировой экономике; низкий спрос на нефть в Китае; снижение цен на газ в Европе; продажа нефти из стратегических запасов США.

В то время как положительные факторы проявляют себя слабо, но могут усилиться в любой момент. Китай отменяет коронавирусные ограничения.

Спрос на нефть в стране постепенно восстанавливается. Альянс ОПЕК+ на октябрь снизил добычу нефти. Если Штаты и ЕС введут потолок цен на российскую нефть, то нарушатся поставки нефти на мировой рынок. Коррекция по доллару может оказать поддержку покупателям.

Сегодня, 27 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $84,58 (+1,05%) за баррель. Минимум зафиксирован на уровне $83,63. Поддержкой выступает зона $80,00 — $82,00.

В этой зоне стоит ожидать отскока вверх. Если тема эмбарго на российскую нефть выйдет на первый план в октябре, то в IV квартале можно ждать восстановления до $110 за баррель. Промежуточным уровнем сопротивления выступает уровень $95,50.

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