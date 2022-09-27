Тегеран, 27 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Власти Ирана готовы сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам гарантий, касающихся трех ядерных объектов, заявил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью изданию Al-Monitor.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Он отметил, что сотрудничество Тегерана и организации продолжается. Глава МИД напомнил, что внимание МАГАТЭ привлекли три иранских объекта, на которых, по утверждению специалистов агентства, якобы обнаружены следы урана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами и объявил, что его учреждение возобновило переговоры с Тегераном по поводу гарантий относительно нескольких ядерных объектов.