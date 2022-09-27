Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Любое применение ядерного оружия приведет к «гуманитарному Армагеддону», заявил генсек ООН Антониу Гутерреш 26 сентября в ходе встречи, посвященной международному дню полного уничтожения ядерного оружия.

Un.org Антониу Гутерреш

По его словам, «эпоху «ядерного шантажа» следует завершить». Глава организации отметил, что ни одна страна не может победить в ядерной войне и такие идеи безумны.

Гутерреш также подчеркнул, что «мир снова слышит бряцанье ядерных сабель». Он призвал использовать любой шанс в виде диалога, дипломатии и переговоров для устранения ядерной угрозы.

Глава ООН добавил, что «без ликвидации ядерного оружия не может быть мира», и пообещал сотрудничать со всеми странами, чтобы достичь новых договоренностей по поводу «устранения угрозы ядерного конфликта».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что подход России к вопросу о возможном применении ядерного оружия не изменился и задан военной доктриной, а также и основами государственной политики РФ.