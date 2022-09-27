Нью-Йорк, США, , 07:21 — REGNUM Непрекращающийся массовый бандитизм, а также экономический и политический кризис, вызвали гуманитарную катастрофу в Гаити, заявила специальный представитель ООН в этой стране Хелен Ла Лайм на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Гаити

По ее словам, недели насилия и нападения на склады с продовольствием подорвали продовольственную безопасность государства. Ла Лайм отметила, что пропало около 2 тыс. тонн продовольственной помощи общей стоимостью около $5 млн.

Спецпредставитель подчеркнула, что указанный объем запасов позволил бы обеспечить едой до 200 тыс. наиболее уязвимых гаитян в течение октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября власти Гаити объявили о прекращении государственных субсидий на топливо, что спровоцировало резкий рост цен на бензин и дизельное топливо. После в стране вспыхнули беспорядки, которые переросли общенациональный бунт с насилием и грабежами.

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