Ирбит, Свердловская область, 27 сентября, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В Ирбите Свердловской области проводили горожан, мобилизованных в армию. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Перед ними выступил глава города Алексей Никифоров. Как следует из видео в паблике «Инцидент Ирбит», чиновник провёл параллели с Великой Отечественной войной. И выразил надежду на то, что мобилизованные вернутся домой живыми.

«Возвращайтесь!» — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизация проводится с 21 сентября. В армию призывают лиц, которые уже отслужили и имеют военно-учётную специальность.