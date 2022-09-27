Токио, 27 сентября, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели встречу в Токио и договорились сохранять в действии антироссийские санкции, сообщили в пресс-службе японского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Кроме того, стороны условились продолжать оказывать помощь киевскому режиму в рамках сотрудничества ЕС с другими странами. Кроме того, участники разговора выразили обеспокоенность в связи с «односторонними попытками» КНДР «изменить статус-кво», а также из-за развития Северной Кореей своей ракетно-ядерной программы.

Помимо этого, они обсудили двухсторонние отношения Японии и ЕС. Кисида призвал Евросоюз отменить ограничения на импорт японских продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал, что нидерландские власти увеличат объемы военной помощи Киеву и поддержат введение новых санкций против России.