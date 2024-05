Пекин, 27 сентября, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Майк Помпео, на которого Китай наложил санкции, когда он покинул свой пост в конце президентства Трампа, планирует совершить визит на остров Тайвань во второй раз, сообщают тайваньские СМИ. Как и в случае с его предыдущим визитом на остров, Помпео собирается извлечь выгоду из этого визита, независимо от того, какую нестабильность его провокационный визит может принести жителям острова, сообщает газета Global Times.

Майк Помпео

Помпео примет участие в Глобальном Тайваньском бизнес-форуме, который состоится в Гаосюне 27 сентября, сообщают тайваньские СМИ. Global Times узнала, что он якобы будет получать «комиссионные» от компаний, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), China Steel Corporation, I-MEI Foods Co Ltd и CHIMEI Corporation. Что касается визита на остров Тайвань в марте, Помпео заплатили $150 000 за выступление в соответствии с условиями соглашения, подписанного Экономическим и культурным представительством Тайбэя в США и базирующейся в США компанией Premiere Speakers Bureau, которая организует выступления приглашенных спикеров на мероприятиях.

Аналитики отмечают, что Помпео и некоторые политики в США превратили посещение острова Тайвань в бизнес и не обращают никакого внимания на людей на острове. Их просто волнует, сколько они могут получить как с точки зрения политических выгод, так и с точки зрения денег, которые они могут заработать. В марте Помпео посетил остров Тайвань в сопровождении своего бывшего советника по вопросам политики Юй Маочуня, известного в США как Майлз Ю, который настроен крайне антикитайски. Аналитики назвали этот визит «политическим фарсом».

Изучив соответствующую информацию, Global Times обнаружила, что Экономическое и культурное представительство Тайбэя в США оплатило авиабилеты и проживание Помпео и его четырех спутников во время визита, включая его жену и Майлза Ю. Организацией мероприятия руководил фонд «Перспектива», и в конце концов гонорары были оплачены управлением по внешним связям острова. Газета United Daily News на китайском языке сообщила в марте, что Помпео использовал свой четырехдневный визит на Тайвань, чтобы лоббировать государственные инвестиции в Anarock Global Investment из фондов пенсионного обеспечения, труда и национального развития.

Помпео призвал власти Демократической прогрессивной партии (ДПП) острова сотрудничать с компаниями, связанными с ним, чтобы получать прибыль косвенным образом. Американская компания Anarock, в которой работал Помпео, связалась с ДПП во время визита Помпео на остров. В июле 2021 года Помпео вместе с главным инвестиционным директором Anarock Джино Рамади встретился с Сяо Би-химом, представителем острова Тайвань в США, чтобы содействовать созданию инвестиционного партнерства между Anarock и DPP.

19 июля Рамади и экономическая команда из Тайбэйского экономического и культурного представительства в США провели видеоконференцию и заявили, что Помпео намеревался посетить остров через несколько месяцев и выразил надежду, что до визита мог быть достигнут прогресс в «сотрудничестве и инвестициях». Помпео попросил власти ДПП инвестировать пенсионные, трудовые и национальные фонды развития в проекты Anarock, доходы от которых можно было бы использовать в качестве фонда предвыборной кампании Помпео.

Например, во время своего визита на остров Тайвань в марте Помпео проигнорировал противоэпидемические меры и позволил своему помощнику Майлзу Ю встретиться наедине с Винсентом Чао, бывшим директором политического отдела Тайбэйского экономического и культурного представительства в США, что создало лазейку в противоэпидемической работе.

В то время как американские политики ищут любую возможность извлечь выгоду из острова Тайвань, власти ДПП на острове сотрудничают с ними, тратя огромные суммы денег, чтобы прикарманивать политические выгоды, играя в тактику «деньги за дружбу» и добиваясь независимости Тайваня на мировой арене, считают аналитики.

Они отметили, что под предлогом составления бюджетов на техническое сотрудничество, образование, профессиональную подготовку или инвестиции и финансирование власти ДПП лоббируют политиков, законодателей и ученых из определенных стран и регионов, пытаясь добиться «дипломатических прорывов».

Изучив сообщения СМИ, Global Times выяснила, что в 2022 году общий «дипломатический бюджет» острова достиг $936 млн, в том числе $41 млн «секретного бюджета» на подкуп и поддержку антикитайских сил и их деятельности за рубежом. Эта финансовая поддержка, по-видимому, помогла некоторым политическим деятелям посетить остров, но все они приехали с деловыми и политическими целями.

Когда бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США Майк Маллен посетил остров в марте, он попросил остров приобрести у США второй радар дистанционного предупреждения. И когда сенатор США Эд Марки, который возглавляет подкомитет Сената по международным отношениям в Восточной Азии, Тихоокеанском регионе и международной кибербезопасности, посетил остров в августе, он попросил остров приобрести самолеты Boeing у США.

Власти ДПП потратили с трудом заработанные деньги жителей острова, что является типичной «денежной дипломатией» и «дипломатией денег в обмен на дружбу», но такие шаги не могут купить безопасность, а только повредят интересам жителей и сделают их посмешищем, считают аналитики.

Многие ученые и жители острова Тайвань обрушились на лидеров властей ДПП как на «недостойных потомков», поскольку они пожертвовали судьбами местных жителей, чтобы накормить жадных политиков США, стремящихся к независимости Тайваня, в то время как жители не получили ничего, кроме еще большего