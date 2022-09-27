Екатеринбург, 27 сентября, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Правоохранители в ходе рейдов в Екатеринбурге проверили более 10 тыс. мигрантов. Задержаны около 800 человек, сообщили журналистам в городском УМВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Полиция

По итогам рейдов полиция составила 868 административных протоколов. К ответственности за нарушение режима пребывания в РФ привлечено 650 граждан. Кроме того, правоохранители направили 48 материалов для возбуждения уголовных дел за фиктивную постановку на учёт иностранцев.

Более 90 человек находились на территории России незаконно. Их выдворят за пределы страны.