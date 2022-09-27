Мерсин, Турция, 27 сентября, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Группа вооруженных неизвестных напала на здание полиции в турецком Мерсине, передает телеканал A Haber со ссылкой на МВД Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«В районе Мезитли города Мерсин неизвестные совершили вооруженное нападение на полицейский участок», — говорится в сообщении.

Власти города расценивают нападение на полицейских как теракт. В частности, в ходе нападения боевики привели в действие самодельное взрывное устройство. Точное число погибших и пострадавших не называется. Телеканал сообщает лишь об одном погибшем в результате теракта.

При этом министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что уже знает, какая организация виновна в совершении теракта.