Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Столкновение космического зонда NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) с астероидом Диморф произошло в рамках исследования о защите Земли от потенциальных угроз из космоса. Прямая трансляция ведётся 27 сентября на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астероид NASA

Запланированное столкновение зонда с астероидом произошло на скорости 22 500 км/ч в рамках исследования возможности отклонять орбиты космических тел с помощью удара. Цель эксперимента — разработка методики изменения траектории движения потенциально опасных для Земли небесных тел. Столкновение произошло на расстоянии 11 млн км от Земли и опасности для планеты не представляет.

Столкновение будет признано успешным, если 12-часовую орбиту «Диморфа» удастся замедлить на 73 секунды. Наблюдение за космическим ударом ведут телескопы «Джеймс Уэбб» и «Хаббл», а также несколько наземных лабораторий.

Зонд DART был построен специалистами Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса в американском штате Мэриленд и запущен в космос в ноябре 2021 года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Астероид Диморф является спутником более крупного Дидима. Диаметр Диморфа составляет около 160 м.

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