Москва, , 02:40 — REGNUM Обновление для операционной системы Windows 11 заблокировала американская компания на территории России. Факт блокировки подтвердили 27 сентября пользователи и эксперты.

Microsoft Ben Franske

Последнее обновление под номером 22Н2 невозможно скачать, система постоянно выдаёт ошибку. Уточняется, что в обновление были включены улучшение меню «Проводник», изменение интерфейса «Диспетчер задач» и ещё ряд других изменений.

Официальной информации по данному поводу от компании Microsoft не поступало.

Напомним, компания Microsoft в начале марта текущего года объявила о приостановке своей деятельности на территории России. После этого на территории России невозможно легально скачать крупные обновления для Windows 10 и для 11-й версии. При этом в начале апреля минфин США заявил об отмене некоторых ограничений. Американское ведомство одобрило прямой экспорт и продажу через другие страны в Россию оборудования, технологий, программного обеспечения и услуг, которые требуются для обмена данными в интернете.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минцифры России направило запрос американской компании Apple Inc с просьбой разъяснить причины удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков из магазина мобильных сервисов App Store.

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