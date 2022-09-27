Женева, Швейцария, , 01:32 — REGNUM Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) возобновило переговоры с иранской стороной, касающиеся гарантий по ряду ядерных объектов в Иране. Об этом написал в своем микроблоге генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Штаб-квартира МАГАТЭ Iaea.org

По словам Гросси, он встретился с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами и обсудил с ним указанные вопросы. В июне директор МАГАТЭ утверждал, что Тегеран не дал разъяснений агентству по поводу происхождения урана на трех незаявленных объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что МАГАТЭ должно работать в рамках своих технических функций, в не превращаться в политическое образование.

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