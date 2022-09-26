Вашингтон, 27 сентября, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Швейцарская финансовая компания Indosuez должна будет выплатить США штраф в размере более $720 258 за нарушение американских санкций, в том числе и тех, что касаются России. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Indosuez является дочерней структурой французской финансовой группы Credit Agricole. В американском ведомстве утверждают, что швейцарская компания проводила операции в пользу 17 контрагентов, на которых распространяются санкции.

Ряд этих клиентов, по версии минфина США, находился в Крыму. Речь также идет о нарушении санкций, касающихся Кубы, Ирана, Судана и Сирии.

В Вашингтоне полагают, что Indosuez, используя американскую финансовую системы, помогла таким контрагентам осуществить коммерческие операции на общую сумму, превышающую $1 млн. Кроме того, они смогли приобретать через компанию ценные бумаги Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года США заставили китайскую компанию ZTE выплатить штраф в размере $892 млн за нарушение американских санкций в отношении Ирана.

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