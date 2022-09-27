Париж, , 00:36 — REGNUM Ряд французских жилищных товариществ не исключает отказ от отопления домов из-за возросших цен на газ, передает телеканал France TV.

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По его данным, в одном из товариществ города Ниццы призвали жильцов обсудить тему отопления в грядущую зиму в связи с новыми тарифами на газ. При этом многие из них не хотят приобретать голубое топливо из-за слишком высоких цен.

«Размер нашего взноса — €7669 за год отопления. Я считаю, что это просто нереально, мы столько заплатить не сможем», — отметил один из собственников жилья.

Отмечается, что жители Франции рассчитывали, что меры по удержанию тарифов предложит правительство республики, однако пока по этому вопросу нет какого-либо прогресса. Телеканал указывает, что годовой тариф на газ для французских жителей поднялся с 684 тыс. евро до более чем миллиона. В связи с этим не исключается, что ряд жителей откажется от централизованного отопления на зиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Страсбургский университет во Франции объявил о продлении каникул из-за энергетического кризиса в Евросоюзе. По словам ректора, на такую меру руководство пошло ради экономии средств на отопление помещений университета.