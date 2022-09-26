Подгорица, , 23:07 — REGNUM В августе 2022 года пользователи системы распределения электроэнергии Черногории потребили в общей сложности271 112 200 кВтч электроэнергии, что находится на уровне июльского потребления и на три процента больше по сравнению с потреблением энергии за тот же период 2021 года, сообщает электрораспределительная компания CEDIS.

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Большая часть электроэнергии, около 34 процентов, была распределена пользователям в районе Подгорицы, Даниловграда, Тузы, Зеты и Цетинье — это центр страны.

Процент показаний на измерительных пунктах, оснащенных новыми, электронными счетчиками, составляет 99 процентов, говорится в сообщении.

«В течение августа к распределительной сети было подключено 554 новых пользователя», — говорится в сообщении CEDIS.