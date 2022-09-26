Мурманск, , 23:04 — REGNUM Мурманские власти намерены официально прекратить международные связи с шведским городом Лулео. Горсовет рассмотрит этот вопрос на ближайшей сессии, 29 сентября, сообщает пресс-служба парламента.

Мурманск Nikolay Belyaev

Договор о побратимских отношениях между городами был подписан 50 лет назад — в 1972 году.

Мурманск официально продолжает оставаться побратимом финского Рованиеми, а также норвежских Тромсе и Вадсе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с Мурманском прекратил сотрудничество польский побратим.