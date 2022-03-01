Мурманск, 1 марта 2022, 14:53 — REGNUM Польский город Щецин разорвал побратимские отношения с Мурманском на фоне военной операции России, сообщает местное издание «wSzczecinie.pl».
"Могло быть только одно решение… Невозможно дальнейшее сотрудничество с каким-либо субъектом Российской Федерации», — говорится в письме, подписанном мэром Щецина Петром Кржистек.
Побратимский договор о сотрудничестве с Мурманском был заключен в 1993 году.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленобласти ждут подтверждения данных о разрыве связей с регионом ФРГ.