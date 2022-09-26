Вашингтон, , 22:53 — REGNUM Вашингтон призывают Афины и Анкару разрешать все возникающие разногласия дипломатическим путём и избегать нагнетания напряжённости в регионе. Об этом заявил на брифинге 26 сентября официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Нед Прайс U.S. Department of State

«Мы призываем наших союзников по НАТО работать сообща над поддержанием мира и стабильности в регионе и устранять любые разногласия дипломатическим путём», — сказал он.

Представитель Госдепа США добавил, что «сейчас не подходящее время для заявлений или действий, которые могли бы обострить напряжённость между союзниками по Североатлантическому альянсу».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что греческий посол в Анкаре был вызван в МИД Турции в связи с размещением Грецией военной техники на островах Лесбос и Самос в Эгейском море, имеющих статус демилитаризованных в соответствии с международными соглашениями.

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