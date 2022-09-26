Екатеринбург, 26 сентября, 2022, 22:55 — ИА Регнум. По итогам восьми месяцев работы Уральского таможенного управления проверено более 25,5 тыс. транспортных средств, которые завозили товары в страну, сообщили 26 сентября в пресс-службе Челябинской таможни.

Пресс-служба Челябинской таможни Таможенники

Об этом на коллегии Уральского таможенного управления сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Михаил Пономарев.

Михаил Пономарев «Общий вес проверенных товаров составил превысил 383 тыс. тонн. Выявлено 679 транспортных средств с нарушениями. Возбуждено 182 дела об административных правонарушениях, пять уголовных дел».

По итогам контроля перевозок на внутреннем рынке выявлено 16,6 тыс. единиц контрафактной продукции, что на 39% больше чем в 2021 году. Обнаружено 66,5 тыс. единиц подакцизной продукции (табачной, алкогольной) и 2,8 тонны санкционной продукции, а также 72,9 тыс. единиц немаркированных товаров.

Как сообщил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, за восемь месяцев проведено 551 проверочное мероприятие, что в два раз ниже показателя прошлого года.

«Снижение количества проведенных таможенных проверок в текущем году является адекватным в условиях принятых правительством Российской Федерации решений по снижению нагрузки на бизнес», — отметил Фролов.