Милан, Италия, 26 сентября, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Миланский «Интер» не может договориться с 27-летним центральным защитником сборной Словакии Миланом Шкриниаром о продлении контракта. Об этом 26 сентября сообщает издание Italia Football News.

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По информации источника, «Пари Сен-Жермен», следящий за ситуацией, намерен в зимнее трансферное окно предложить за футболиста порядка 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Милан Шкриниар принял участие в девяти матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле футболист провел 788 минут.

За «Интер» Шкриниар выступает с 7 июля 2017 года после перехода из «Сампдории» за 34 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.