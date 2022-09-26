Анкара, 26 сентября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines продлила решение о приостановке выполнения авиарейсов в ряд российских городов до 31 декабря 2022 года, сообщает 26 сентября газета Sabah.

Самолёты Turkish Airlines

Как уточняется, речь идёт о гражданских авиарейсах в Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону и Екатеринбург, а также обратных рейсах перевозчика, которые перестали осуществляться в связи с закрытием воздушного пространства над территорией б. УССР.

Кроме этого, по той же причине Turkish Airlines продлила до конца года приостановку авиарейсов в Минск и на территорию б. УССР.