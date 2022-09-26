Тбилиси, , 21:40 — REGNUM 26 сентября в Гибралтаре на стадионе «Виктория» национальная сборная Гибралтара по футболу в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Грузии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

Стартовые составы команд:

Гибралтар: Брэдли Банда, Скотт Вайсман, Джейс Оливеро, Рой Чиполина, Бернардо Лопеш, Лу Эннсли, Этан Бритто, Грэм Торилья, Ли Касьяро, Лиэм Уокер, Киан Ронан.

Грузия: Георгий Лория, Отар Какабадзе, Давид Хочолава, Гурам Кашия, Ираклий Азаров, Георгий Циташвили, Хвича Кварацхелия, Анзор Меквабишвили, Саба Лобжанидзе, Ника Квеквескири, Буду Зивзивадзе.

В текущем сезоне 21-летний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия принял участие в девяти матчах за неаполитанский клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.