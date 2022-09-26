Рим, , 21:33 — REGNUM Лидер леволиберальной Демократической партии Италии Энрико Летта не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост на новом конгрессе партии, заявил он журналистам 26 сентября.

Энрико Летта Francesco Pierantoni

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они набрали около 44% голосов. Предполагается, что решение о формировании правого правительства будет принято по итогам встречи лидеров правых партий с президентом страны Серджо Маттареллой 26 сентября. Коалиция либералов во главе с Демократической партией набрала около 30%.

Летта назвал день победы правых на выборах «черным днем» для страны и возложил всю ответственность на лидера популистов Джузеппе Конте, из-за действий которого перестала существовать прежняя «широкая» коалиция под управлением Марио Драги (в неё входили и либералы, и популисты, и правые).

Вместе с тем Летта позвонил лидеру «Братьев Италии» Джордже Мелони и поздравил ее с победой.