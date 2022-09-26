Белград, , 22:09 — REGNUM Влиятельные государства Запада, которые поддержали бунт албанских сепаратистов в Косово и Метохии и развязали агрессию против СР Югославии, упорно работают над тем, чтобы заставить Сербию отказаться от ее святынь, территории, граждан, природных ресурсов, используя для этого новый кризис в международных отношениях. Об этом говорится в призыве в защиту Косово и Метохии, который группа сербских интеллектуалов опубликовала 26 сентября в издании «Нови стандард».

Косово — это Сербия! Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы сообщения напоминают гражданам Сербии, что недавно в прессу просочилась якобы новая инициатива Франции и Германии по Косово, которая предлагает такой же статус для Сербии и сепаратистского Косово, какой имелся у двух Германий после Второй мировой войны, с тем, что через десять лет Сербия должна согласиться на «взаимное признание» с сепаратистским образованием. Эта «инициатива» появилась в прессе параллельно с заявлениями официальных лица ряда влиятельных государств Запада, в которых отмечается, что процесс переговоров Белграда и Приштины продолжается слишком долго и что он должен быть окончен как можно скорее, указывается в сообщении.

«Наступила пора объединиться, поднять голос и заявить о том, что мы с этим не согласны. Мы призываем всех интеллектуалов, общественных деятелей, все организации, движения и политические партии объединиться вокруг этого сообщения, чье содержание должно четко показать как иностранцам, так и не определившимся гражданам Сербии, какова позиция Сербии и сербского народа (по поводу Косово и Метохии — ИА REGNUM)», — подчеркивает группа сербских интеллектуалов.

«Мы не приемлем никаких разграничений, делений, переходных решений и подобных непристойных предложений. Мы заявляем, что ни у кого нет права подписывать документы, которые подразумевают сдачу даже небольшой части Косово и Метохии, которое в соответствии с международным правом является неотъемлемой частью Сербии, или обменивать нашу территорию на такую же нашу территорию», — говорится в сообщении.

Напомним, что обращение к гражданам Сербии подписали в том числе известный кинорежиссер Эмир Кустурица и историк, академик Сербской академии наук и искусств, бывший посол Сербии в России Славенко Терзич.