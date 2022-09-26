Москва, 26 сентября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Одной из улиц на западе Москвы будет присвоено имя бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщил 26 сентября новый руководитель партии Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«На Западе Москвы появится улица имени Владимира Вольфовича Жириновского! Соответствующее постановление подписано мэром столицы Сергеем Собяниным», — написал он в своём Telegram-канале.

Слуцкий уточнил, что улица Жириновского пройдёт от Нежинской улицы вдоль Долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское.

«ЛДПР благодарит и выражает огромную признательность правительству Москвы за увековечивание памяти основателя нашей партии», — написал руководитель партии.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после тяжёлой болезни.