Краматорск, ДНР, 26 сентября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Бандеровские боевики вечером 26 сентября нанесли удар по городу Краматорску (ДНР) американской ракетой AGM-88 HARM, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Coffeebean2 Ракета AGM-88 HARM под крылом истребителя F-16CJ

Отмечается, что два взрыва прогремели в Краматорске, который пока оккупирован ВСУ. Очевидцы выложили в интернет фотографии обломков, по которым удалось идентифицировать ракету.

Такой же американской ракетой, отмечает телеграм-канал, 17 сентября был нанесён удар по оккупированному городу — Константиновке (ДНР).