В Краматорске прогремели два взрыва после удара ракетой AGM-88 HARM
Краматорск, ДНР, 26 сентября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Бандеровские боевики вечером 26 сентября нанесли удар по городу Краматорску (ДНР) американской ракетой AGM-88 HARM, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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Ракета AGM-88 HARM под крылом истребителя F-16CJ
Отмечается, что два взрыва прогремели в Краматорске, который пока оккупирован ВСУ. Очевидцы выложили в интернет фотографии обломков, по которым удалось идентифицировать ракету.
Такой же американской ракетой, отмечает телеграм-канал, 17 сентября был нанесён удар по оккупированному городу — Константиновке (ДНР).