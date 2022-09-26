Бишкек, , 20:04 — REGNUM Власти Киргизии вынесли на общественное обсуждение проект нового закона «Об образовании», один из пунктов которого предусматривает отказ от финансирования из бюджета расходов на питание воспитанников детских садов.

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Сейчас на трёхразовое питание детей в дошкольных образовательных учреждениях было предусмотрено 36 сомов (26 рублей) в день, причём половину этой суммы должны выделять из госказны.

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После принятия закона расходы на питание в детсадах будет полностью переложена на родителей.

Такую инициативу чиновники объясняют желанием «значительно снизить расходы республиканского бюджета».

«В настоящее время в связи с ростом цен на продукты питания за счет средств родителей и так осуществляется доплата в зависимости от рыночной стоимости продукции в каждом регионе», — отмечают авторы законопроекта.

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