Бишкек, 26 сентября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Первомайский районный суд столицы Киргизии оправдал бывшего спикера республиканского парламента Ахматбека Келдибекова, обвинявшегося в соучастии в коррупции и злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщили в судебном органе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Оправдательный приговор судебная коллегия объясняет «отсутствием состава преступления».

ИА REGNUM напоминает, что 20 ноября 2013 года Ахматбека Келдибекова арестовали по обвинению в совершении ряда коррупционных преступлений, общая сумма ущерба от которых составила около 40 млн сомов (28,5 млн рублей).

12 ноября 2015 года Первомайский районный суд столицы Киргизии приговорил Ахматбека Келдибекова к выплате 3 млн сомов (2,1 млн рублей) штрафа за злоупотребление должностным положением при создании спецпредставительства киргизского парламента в Москве.

11 марта 2016 года Бишкекский горсуд пересмотрел дело и изменил вынесенный приговор на выплату 10 млн сомов (7,1 млн рублей) штрафа — за незаконное открытие спецпредставительства парламента Киргизии в Москве и противозаконные деяния в период его работы на посту главы налоговой службы.

3 сентября 2021 года Верховный суд Киргизии отменил ранее вынесенные судами приговоры и направил уголовное дело на пересмотр, сославшись на «вновь открывшиеся обстоятельства».