Луганск, , 19:31 — REGNUM Корректировщик ВСУ задержан в ЛНР. Алексей Байов признал, что в сентябре передал своему начальнику в Счастьинской администрации и сотруднику СБУ информацию о передвижении и скоплении военной техники.

Кровь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким образом Байов вёл корректировку обстрелов бандеровскими боевиками посёлка Новоайдар (ЛНР). Удар по посёлку ВСУ нанесли из РСЗО HIMARS.

Напомним, в результате обстрела Новоайдара бандеровскими боевиками 21 сентября в посёлке был уничтожен склад медснабжения, ангар и служебная машина.

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