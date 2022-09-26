Москва, , 19:01 — REGNUM 54-летний хорватский экс-тренер московского «Локомотива» Славен Билич возглавил английский футбольный клуб «Уотфорд», выступающий в Чемпионшипе. Об этом 26 сентября сообщается на официальном сайте клуба.

Славен Билич Fclm.ru

По информации источника, Билич подписал с «Уотфордом» контракт, рассчитанный на полтора года до конца сезона 2023/24.

После десяти сыгранных туров Чемпионшипа 2022/23 «Уотфорд» с тремя победами и 14-ю набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице лиги.

Славен Билич возглавлял «Локомотив» с 14 мая 2012 года. 17 июня 2013 года хорватский специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.