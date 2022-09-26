Сыктывкар, 26 сентября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. В Сыктывкаре и Ухте будут построены два объекта обращения с ТКО мощностью 150 тысяч тонн в год. Дополнительно будут построены комплексы по утилизации отходов мощностью 60 тысяч тонн. Об этом в соцсетях сообщила заместитель председателя правительства республики Эльмира Ахмеева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свалки

«Создание объектов приблизит регион к выполнению показателей нацпроекта «Экология» по 100-процентной сортировке отходов и снижению захоронения отходов на полигонах в два раза», — отметила Ахмеева.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток не справился с реформой обращения с твёрдыми отходами.