Москва, 21 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Дальний Восток имеет самый низкий объём накоплений отходов, при этом большую площадь и низкую плотность населения, что исторически привело к модели преимущественно захоронения отходов. При этом темпы реализации реформы обращения с отходами не позволят большей части регионов выполнить показатели федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» в 2024 году, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе профильного совещания 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM На свалке

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В части планирования работы и выполнения показателей наихудшая ситуация в Еврейской автономной области, где не выполнены показатели 2021 года и отсутствуют планы по вводу мощностей до 2024 года.

«Среди всех субъектов округа можно выделить активную работу Камчатского края. Это единственный субъект, который перевыполнил показатели по утилизации в 2021 году и обеспечит достижение показателей в 2024 году», — сказала вице-премьер.

Абрамченко поручила Минприроды России совместно с регионами и ППК «РЭО» оперативно подготовить предложения об изменении нормативно-правового регулирования, а также проработать организацию вывоза и накопления отходов с учётом экологических требований.

Кроме того, участники обсудили внедрение раздельного сбора отходов в ряде населённых пунктов Дальнего Востока.

Отмечается, что в этом году правительство планирует выделить 118 млн рублей на закупки контейнеров Забайкалью, Приморью, Сахалину, Хабаровскому краю и Чукотке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле Свердловской области построят новый полигон для твёрдых бытовых отходов и мусоросортировочный комплекс.