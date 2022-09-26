Москва, , 18:28 — REGNUM Консул Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори задержан сотрудниками ФСБ России по подозрению в осуществлении шпионской деятельности. Об этом сообщили 26 сентября в Центре общественных связей ФСБ.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения», — говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идёт о сведениях, касающихся «актуальных аспектов сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона», а также влияния санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае

По информации ФСБ, консул был объявлен персоной нон грата в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом, японской стороне был заявлен протест по дипломатическим каналам.