Анкара, , 18:34 — REGNUM В министерство иностранных дел Турции вызван посол Греции, сообщает 26 сентября телеканал NTV.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению телеканала, причиной вызова посла стало размещение Грецией военной техники на островах Лесбос и Самос в Эгейском море. Анкара требует «положить конец нарушениям на островах и восстановить их демилитаризованный статус».

Кроме того, сообщается о нарушениях греческой стороной демилитаризованного статуса островов Мидилли и Сисам в Эгейском море.

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