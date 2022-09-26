Анкара, 26 сентября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В министерство иностранных дел Турции вызван посол Греции, сообщает 26 сентября телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По утверждению телеканала, причиной вызова посла стало размещение Грецией военной техники на островах Лесбос и Самос в Эгейском море. Анкара требует «положить конец нарушениям на островах и восстановить их демилитаризованный статус».

Кроме того, сообщается о нарушениях греческой стороной демилитаризованного статуса островов Мидилли и Сисам в Эгейском море.