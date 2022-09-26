Казань, 26 сентября, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Ленинском саду города Казани 26 сентября появился мемориал в память об учениках и сотрудниках, погибших при стрельбе в ижевской школе №88. Жители выражают соболезнования родным и близким погибших, приносят к мемориалу цветы, игрушки, свечи, сообщает мэрия.

Kzn.ru Казань соболезнует Ижевску

По словам заместителя премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой, горожане уже побывали в подобных трагических условиях и не понаслышке знают всю боль.

«На сегодня вся система безопасности работает, но против оружия никто противостоять не может — охранник, который работал в школе, попытался остановить преступника и был убит. Нам нужно продолжать работать с детьми и родителями, чтобы вовремя понять и увидеть угрозы. Все наши действия должны быть связаны с этим», — сказала Фазлеева.

Из Татарии 26 сентября для помощи пострадавшим в трагедии отправились 18 опытных врачей и психологов.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным Следственного комитета, в результате вооруженного нападения на школу в Ижевске погибли 15 человек, среди них 11 детей. Ранения получили 24 человека, из них 22 несовершеннолетних.

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