Казань, , 15:51 — REGNUM Телеграмму с соболезнованиями в адрес главы Удмуртии Александра Бречалова в связи с нападением на школу направил глава Татарии Рустам Минниханов.

Соболезнование

«Глубоко потрясен известием о сегодняшней трагедии в ижевской школе. Особенно тяжело осознавать, что в результате безжалостного и жестокого нападения оборвалась жизнь детей — это большое горе, которое острой болью отозвалось в сердцах всех татарстанцев», — цитирует Минниханова «Татар-информ».

От себя лично и от жителей глава Татарии выразил самые глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших, с просьбой передать им слова сочувствия и поддержки, а всем пострадавшим пожелания скорейшего выздоровления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 26 сентября мужчина в одежде с нацистской символикой устроил стрельбу в школе в Ижевске.

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