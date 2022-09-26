Санкт-Петербург, 26 сентября, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил соболезнования семьям и близким погибших в Ижевске в ходе теракта в школе № 88. Слова скорби глава Петербурга выразил в своём Telegram-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Трагедия в образовательном учреждении Ижевска произошла утром 26 сентября. По словам Беглова, она отзывается болью в сердце петербуржцев.

«Глубоко соболезную родным и близким погибших и всем жителям Удмуртии. Душевных сил и стойкости, чтобы пережить боль утраты. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Петербург скорбит вместе с Удмуртией», — написал губернатор.

Соболезнования по поводу трагедии выразил и председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Теракт в школе он назвал преступлением, чудовищным по своей жестокости.

«Невыносимо думать о гибели детей. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы такое больше никогда не повторилось. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал спикер Заксобрания в своём Telegram-канале.

По уточнённым данным Следственного комитета России, жертвами преступления стали 15 человек, из них только 11 — это дети, остальные — взрослые. Ещё 39 человек пострадали.