Симферополь, 26 сентября, 2022, 17:37 — ИА Регнум. После того как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут субъектами Российской Федерации, на смену СВО придёт контртеррористическая операция — её Россия будет проводить уже на своей территории. Об этом 26 сентября заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

Глава Крыма напомнил, что в республиках Донбасса и на освобождённых территориях бывш. УССР продолжаются референдумы о воссоединении с Россией, хотя, подчеркнул Аксёнов, это обычная формальность — свой выбор жители этих территорий уже сделали.

Он также отметил, что, несмотря на то, что крымский референдум в 2014 году был проведён в соответствии с международным правом, его результаты мировым сообществом были проигнорированы. А потому сегодня важнее вопрос безопасности жителей освобождённых территорий и их защитников, а не юридическая «чистота».

«Скоро будет пройдена определённая точка невозврата. Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», — подчеркнул глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по вопросу воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходят с 23 по 27 сентября. Голосование организовано в том числе и в российских регионах, где проживают вынужденные переселенцы с этих территорий.