В Крыму рассказали, будет ли вторая волна мобилизации
Симферополь, 26 сентября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Второй волны мобилизации в Республике Крым не ожидают. Об этом журналистам 26 сентября заявил начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО. Частичная мобилизация
«Сейчас, как говорят все люди — первая волна. Она определена Указом президента РФ. Все, кто с нетерпением ждут или фейки распространяют о том, что будет вторая волна. Второй волны пока мы не ожидаем. Если она будет, то по Указу президента РФ и мобилизационным планам Минобороны России», — приводит слова Фесенко «Крым 24».
Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов завершил о частичной мобилизации в регионе 25 сентября.