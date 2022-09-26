Симферополь, 26 сентября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Второй волны мобилизации в Республике Крым не ожидают. Об этом журналистам 26 сентября заявил начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

«Сейчас, как говорят все люди — первая волна. Она определена Указом президента РФ. Все, кто с нетерпением ждут или фейки распространяют о том, что будет вторая волна. Второй волны пока мы не ожидаем. Если она будет, то по Указу президента РФ и мобилизационным планам Минобороны России», — приводит слова Фесенко «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов завершил о частичной мобилизации в регионе 25 сентября.