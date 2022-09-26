Брюссель, 26 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Введения потолка цен на российскую нефть пока, очевидно, не произойдёт, сообщает 26 сентября Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Источники агентства сообщили, что страны Евросоюза, вероятнее всего, повременят с введением ценового ограничения: среди них наблюдаются по этому вопросу разногласия. Например, Венгрия и Кипр не согласны на эту меру.

Предположительно, пока страны ЕС не согласуют очередной, более широкий пакет антироссийских санкций, единого решения европейских стран по потолку цен ждать не стоит.

Напомним, речь идёт о планах ЕС установить такой потолок цен на нефть из России, чтобы предельная цена оказалась выше себестоимости, но намного ниже рыночной цены. Этого же хотят и страны G7.