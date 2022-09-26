Вильнюс, , 16:48 — REGNUM Литва передала в распоряжение киевского режима 50 бронетранспортёров М113, которые уже доставлены в пункт назначения, заявил 26 сентября журналистам министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Буквально три дня назад [в бывшую УССР] прибыли наши броневики, которые мы отправили, сейчас уже 50 броневиков М113 переданы [Киеву]», — сказал Анушаускас, слова которого транслировала Литовское телевидение.

По словам Анушаускаса, дальнейшую поддержку киевского режима Литва будет обсуждать со своими союзниками по НАТО. Кроме того, Анушаускас рассказал, что в компенсацию за передачу вооружения Киеву Вильнюс должен получить более современные американские бронемашины JLTV.

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