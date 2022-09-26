Берн, 15 мая, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в швейцарском городе Цофинген в кантоне Аргау. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на местную полицию.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации агентства, несколько человек получили ранения. Нападавшего задержали полицейские.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники полиции в Австралии застрелили напавшего с ножом на мужчину 16-летнего подростка, написало издание West Australian со ссылкой на очевидца.

В Подмосковье мужчину несколько раз ударили ножом в ходе конфликта из-за шаурмы в районе станции МЦД «Нахабино». Злоумышленник попытался отнять еду и нанёс мужчине в ходе драки несколько ударов ножом, после чего скрылся.

В Австралии мужчина с ножом 13 апреля напал на посетителей торгового центра в Сиднее. В результате нападения шесть человек, включая ребёнка, погибли. Ещё восемь человек пострадали.