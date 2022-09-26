Таллин, , 16:31 — REGNUM

Армия Эстонии

В течение ближайших лет число призываемых на срочную военную службу в Силы обороны Эстонии лиц вырастет почти на 13%. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на министра обороны Ханно Певкура.

Так, если в 2022 году в Эстонии на срочную военную службу призвано 3500 человек, то в 2023 году это число вырастет до 3800, а в 2025 году — до 4000.

В 2024 году, согласно постановлению, в 1-ю пехотную бригаду будет набрано 1 778 молодых людей, во 2-ю пехотную бригаду — 778, в военно-морские силы — 238, в киберкомандование — 381, в военную полицию — 300, в службу поддержки — 295 и в командование специальных операций — 30 человек.

В 2026 году, согласно постановлению, в 1-ю пехотную бригаду будет набрано уже 1 870 молодых людей, во 2-ю пехотную бригаду — 820, в военно-морские силы — 249, в киберкомандование — 401, в военную полицию — 316, в службу поддержки — 312 и в командование специальных операций — 32 человека.