Москва, 26 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В повестке парламента нет законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, сообщил член Совфеда Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«Повестка Думы на текущей неделе будет очень содержательной, как и повестка очередного заседания Совфеда 4-го октября, при этом никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличения сроков по действующим статьям УК не было и нет», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Акцент законодатели намерены сделать на социальную поддержку граждан, в том числе тех, кто идет служить в рамках частичной мобилизации, отметил сенатор.

«Вместе с правительством продолжаем работу над этой важнейшей и неотложной темой», — сообщил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому периоды мобилизации, военного положения и военного времени считаются отягчающими обстоятельствами при наказании за совершенные преступления.