Париж, 26 сентября 2022, 16:10 — REGNUM Бюджет 2023 года во Франции предусматривает создание 10 764 дополнительных должностей для государственных служащих, передает BFM TV.
Согласно проекту бюджета, правительство планирует создать тысячи дополнительных должностей для государственных служащих в 2023 году против всего 294 мест, запланированных в 2022 году.
Министерство внутренних дел и министерство иностранных дел получит по 3109 мест, министерство юстиции — 2313 должностей, а министерство образования — 2000 должностей.
Как сообщало ИА REGNUM, французское государство намерено занять 270 млрд евро на финансовых рынках в 2023 году, что является рекордом после 260 млрд евро в 2021 и 2022 годах.
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