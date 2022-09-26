Париж, , 16:10 — REGNUM Бюджет 2023 года во Франции предусматривает создание 10 764 дополнительных должностей для государственных служащих, передает BFM TV.

Французский флаг Cyril Plapied

Согласно проекту бюджета, правительство планирует создать тысячи дополнительных должностей для государственных служащих в 2023 году против всего 294 мест, запланированных в 2022 году.

Министерство внутренних дел и министерство иностранных дел получит по 3109 мест, министерство юстиции — 2313 должностей, а министерство образования — 2000 должностей.

Как сообщало ИА REGNUM, французское государство намерено занять 270 млрд евро на финансовых рынках в 2023 году, что является рекордом после 260 млрд евро в 2021 и 2022 годах.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция планирует занять рекордную сумму в 270 млрд евро — BFM TV