Рига, , 16:07 — REGNUM

Падение

Базовый сценарий прогнозов Банка Латвии на 2023–2024 годы предусматривает краткосрочную рецессию. Об этом говорится в пресс-релизе госучреждения, опубликовавшего осенний макроэкономический прогноз.

Отмечется, что высокие цены на энергоресурсы ухудшат ведение экономической активности в будущем. В 2023 года, поскольку влияние неблагоприятных факторов сохраняется, латвийская экономика будет стагнировать. Прогнозируется падение ВВП страны до — 0,2%, в то время как летний прогноз обещал, наоборот, рост ВВП на 2,4%. К росту ВВП Латвии вернется лишь по итогам 2024 года — прогнозируется рост на 4,4%.

Также повышен прогноз инфляции на весь прогнозируемый период, в основном из-за роста цен на энергоносители, особенно на газ и продовольствие. Прогнозы инфляции повышены до 16,9% в 2022 году (14,8% в июньском прогнозе), в 2023 году рост цен снизится до 9,2% (7% в июньском прогнозе), а в 2024 году — до 3,4% в 2024 г. (июньский прогноз — 2,4%).

Как и в июньских прогнозах, ожидается, что латвийская экономика начнет восстановление со второй половины 2023 года.