Таллин, , 16:01 — REGNUM

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Закупка новых боеприпасов и вооружения стандартов НАТО теперь обходится дороже — некоторые из них за полгода подорожали на треть. Об этом руководитель отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Эстонии Рамиль Липп сообщил порталу новостей гостелерадиовещания ERR.

Он сообщил, что самый массовый при закупке боеприпас для Сил обороны Эстонии — патрон стандарта НАТО калибра 5,56 мм. Если в начале 2022 года один такой патрон стоил 30 евроцентов, то сейчас его цена перевалила за 40 евроцентов и продолжает увеличиваться.

По словам Липпа, больше всего подорожали боеприпасы, содержащие электронику. Например, противотанковые ракеты большой дальности. При этом, по сравнению с началом года, сроки поставок на все виды боеприпасов заметно удлинились.

Лепп заявил, что Эстонии удалось закупить крупные партии боеприпасов еще до начала ралли цен. Он сослался на гостайну, отказавшись отвечать о количестве покупок. По его словам, с начала 2022 года Эстония осуществила две крупные закупки боеприпасов: «Прежде всего, стояла цель закупить больше боеприпасов крупного калибра и нарастить противотанковую боеспособность».

Были закуплены артиллерийские и минометные снаряды, а также противотанковые ракеты — как обычные, так и высокоточные боеприпасы, которые используются в таких системах вооружений, как «Джавелин» или «Спайк».

Что касается артиллерийских снарядов, то цена одного 155-миллиметрового артиллерийского снаряда составляет от 5 000 до 7 000 евро.

«Конечно, более крупный калибр сегодня пользуется более высоким спросом, что сказывается как на цене, так и на сроках поставки», — отметил Липп.