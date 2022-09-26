Москва, 26 сентября 2022, 16:10 — REGNUM Действие российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 сентября 2010 года приостановлено Москвой до устранения Ригой «допущенных ею нарушений обязательств по соглашению или до прекращения его действия».
Текст подписанного президентом России Владимиром Путиным указа о приостановке этого соглашения опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе сказано, что у Москвы возникла необходимость принять безотлагательные меры в связи с нарушением Ригой своих обязательств по этому соглашению. МИД России поручено направить Латвии уведомление со приостановке соглашения. Указ вступил в силу 26 сентября.
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