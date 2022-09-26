Махачкала, 26 сентября 2022, 15:59 — REGNUM Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева обратилась в медицинским работникам республики в связи с объявленной частичной мобилизацией. Она назвала медицинские специальности, востребованные в настоящее время в зоне проведения СВО и на освобожденных территориях б. УССР.
Она сообщила, что некоторые медработники уже получили уведомления «о возможной необходимости работы военными медиками». Также Беляева напомнила, что медики являются военнообязанными и их долг лечить защитников Родины.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в настоящее время готовится вторая бригада военных медиков для отправки в зону СВО.
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